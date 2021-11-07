再過幾天就是雙11了，每年的11月11日，原是流行於中國大陸地區的「光棍節」，幾年下來演變至今成為全民瘋狂購物的日子，又適逢本土新冠肺炎疫情方興未艾，宅經濟商機加速發展、外送員滿街跑，實體轉線上漸為主流消費趨勢，看中網路購物的便利性及多樣化，加上琳瑯滿目的限時降價優惠商品，想必許多人已經拿起荷包摩拳擦掌的準備大肆採購一番；目前國內各大網路購物電商平台紛紛祭出優惠，已經可以預見這份消費熱度不容小覷！

不正確理財習慣與浪費是一體兩面

在各大電商平台上，各項會員紅利、點數回饋滿天飛，你是否早已心癢癢、正等著折扣那天到來大買特買？小花平台提醒你，不要以為花點「小錢」無傷大雅，每次的一點「小錢」，日積月累下來，也會成為一大筆錢，荷包頓時消風了不少……；站在聰明理財的角度來看，就算不愛血拚購物，也不見得就一定存得了錢，「不正確的理財習慣與浪費其實是一體兩面」。

以下小編與讀者分享，可以有效累積財富的3種儲蓄習慣：

習慣1、要捨得「斷捨離」身邊的物品

所謂的「斷捨離」，這句來自日本的流行語、由「雜物管理諮詢師」山下英子提出，意指「斷」絕不需要的東西、「捨」去多餘的事物及脫「離」對物品的執著；一言以蔽之，「斷捨離」就是透過收拾物品來了解自己、整理自己內心的混沌，從而能過上舒適、幸福的生活。

按照山下英子的理論，「斷捨離」並非主張要過一種清貧、簡樸的生活，而是藉由對物品進行「減法」，來為自己的生活「加分」；舉例來說，養成經常整理房間與櫥櫃的習慣，在此過程中可以反覆檢視自己的消費態度並檢討是否有不必要的浪費，以避免購買到重覆的衣物或是日常用品，無形中也能省下多餘的開銷。