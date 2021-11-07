奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享11/8～11/14星座運勢，天秤座事業運最旺，金牛座愛情運最旺，天蠍座金錢運最旺；另外處女座事業運需要留意，牡羊座愛情運需要留意，水瓶座金錢運需要留意。從整體運勢來看，天蠍座、射手座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

牡羊朋友下周手邊的事情會受到許多阻礙，甚至有停滯的可能，將會感到不知所措。愛情方面會與伴侶發生爭執，莫名感到壓力，雖然不會分手，但彼此關係變差，建議要找出方法讓感情熱度回升。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友常常陷入過往的回憶中，處理事情時容易受到過去想法的影響，無力感隨之而生，不過愛情運表現不錯，彼此願意好好溝通，感情發展順利。

▍雙子座

整體運勢★★★★

下周雙子朋友顯得踏實許多，處理事情非常沉穩，做事也認真許多，周遭朋友都對你讚譽有加。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

巨蟹朋友下周失去行動力，手邊的事情開始停滯不前，或許是長久以來的壓力在下周開始感到不堪負荷，因此產生休息的念頭，整體狀況停擺。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子的朋友，面對人事物的熱情會消退許多，且會感到些許的孤寂感，下周身邊會有問題浮現，讓自己感到有些無力。

▍處女座

整體運勢★★

下周處女朋友做事不順手，主因其實是自己造成的。事業方面不願意突破現況，失去行動力，手邊的事情全部停擺。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤朋友的思緒漸漸變得清晰，心智相對成熟許多，事業方面自信心提升，面對工作時態度積極，思考能力變強，若近期有簽約行程，下周是很棒的時機。

▍天蠍座

整體運勢★★★★★

天蠍朋友下周思緒清晰快速，而且非常自律，遇到狀況會有效率的迅速解決。下周正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，理性選擇投資標的，有望獲得不錯的回報。

▍射手座

整體運勢★★★★★

射手朋友下周生活將充滿歡愉及慶祝的氣氛，長久以來努力的事情，有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周也許能減緩許多。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

摩羯朋友下周思緒變得靈活，做事更加踏實，一切事情按照進度進行，但堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況。

▍水瓶座

整體運勢★★

水瓶朋友莫名其妙開始念舊，過往的事情總是浮現在腦海中，影響到目前的生活。下周正偏財運都不是非常理想，甚至會小破財，建議下周避免不必要的開銷，以免月底吃緊。

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友比較著重在思考方面，因為手邊的事情開始變得繁雜，讓行動力因此開始下降了。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】