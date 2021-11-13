婚姻是人生大事，有人說婚後流的淚，都是婚前腦子進的水，因此結婚對象一定要慎選，《搜狐網》運勢專欄就點名，3星座婚前精挑細選，只是為了婚後能夠穩定平淡的過日子，往往能挑中婚姻潛力股，讓人稱羨。

金牛座：

金牛座談戀愛的最終目的就是為了成就婚姻大事，如果眼前這個人註定無法結婚，一看就是不能相互扶持終老的對象，那麼金牛座即便再喜歡也會理智的踩剎車，並且嚴格控制自己的情感。金牛座嚮往的愛情，是兩人過著安穩平淡的日子，有了這個目標，他們在挑選戀愛對象上就會比較理性謹慎，不會輕易就認定一個人。

處女座：

處女座對於感情的考量比較多，而且在還沒開始戀愛之前就會想到這個人適不適合結婚、兩個人能不能走得長久，如果答案是肯定的，他們才會小心翼翼地嘗試，並且做好隨時抽身離開的打算。處女座在感情初期相當理性謹慎，就算偶爾會有一些衝動的行為，但是多數情況下，也不會那麼輕易放手去愛，加上他們非常渴望安穩的日子，所以戀愛時越是花招百出的對象，越會讓處女座沒有安全感。

摩羯座：

摩羯座在感情上比較死板拘束，因為太過理性，要他們動心非常難，就算談戀愛也無法脫離現實，憑著感覺放手去愛，乍看之下似乎很「算計」，不過好處是，摩羯座很少看走眼，往往能挑中「婚姻潛力股」，雖然他們的婚姻註定缺少激情浪漫，但是日子過得很穩定，正是摩羯座所追求的理想生活。