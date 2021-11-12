人生路途上充滿各種挑戰，有時突如其來的低潮總讓人措手不及，但有些人遇到困難可能就此一蹶不振，但也有人則是愈挫愈勇，不甘願認輸。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座抗壓性強，即便跌落谷底也能絕處逢生。

天蠍座：

天蠍座一直給人神秘和深不可測的感覺，但其實他們頭腦靈活、善於察言觀色、承受力強，並且具有百折不撓的精神，無論遇到任何難題都能好好籌謀，不會因為一時的低潮就喪失信心，也絕對不會妥協認輸。加上天蠍座清楚自己的人生方向在哪裡，他們每一步都走得很堅定，不需要別人來對自己的生活指手畫腳，日子過得自信又驕傲，即便特立獨行，但他們對別人卻非常尊重，從來不會瞧不起人。

金牛座：

金牛座個性沉穩、坐懷不亂，無論發生什麼事都能鎮定自若，加上思慮通透，能第一時間做好最好的選擇。即便結果不盡如人意，但是內心強大的金牛座不會抱怨，反而會迎頭解決難題，對於自己看準的目標不會輕易放棄。金牛座的人大多比較強勢，但是卻有著超強的個人魅力，即便陷入低潮，也能靠著出眾的能力，積極斡旋籌謀，成為人生贏家。

射手座：

執著倔強的射手座不輕易向人低頭，對於自己確定的目標就會堅持到底，不會和困難妥協，也不會懷疑自我，即便多繞點遠路也沒關係，承受力特別強。射手座行事風格自由自在，面對外界的威逼利誘也無動於衷，沒有人能顛覆他們的意志、勉強他們一絲一毫，而表面看起來溫柔、天真爛漫的射手座，其實骨子裡有一股傲氣，不會巴結別人、也不會說諂媚的話，更不會輕易認輸。