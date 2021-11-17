星座運勢網站「星座漫畫」分析，處女座、金牛座、天蠍座、白羊座完全無法忍受欺騙行為，如果朋友說謊，他們會深深感到被背叛，無法原諒對方，甚至會直接選擇絕交。

▍1.處女座

處女座非常細心，凡事追求完美，對自己要求很高，而且有很嚴重的潔癖，無論是追求環境清潔的潔癖、或是精神上的潔癖，都有很高的標準，如果他們遭到欺騙，會感覺被對方深深的背叛，無論如何挽回都無法重拾他們的信任感。

▍2.金牛座

金牛座非常精打細算，哪裡有利益就往哪裡去，不太會把心思放在別人身上，唯有讓他覺得值得的人，他才願意付出，如果被這樣的人欺騙，他會覺得過去的一切不但浪費自己的時間和金錢，更是浪費自己的一片心意，受到強烈的打擊之後，他將永遠無法原諒對方。

▍3.天蠍座

天蠍座平常看起來冷冷淡淡的，習慣與人保持距離，就是因為他們防備心很強，害怕受到傷害，如果被一個原本信任的人欺騙，過去的一切情誼會一瞬間化為烏有，他們太厭惡謊言，就算是「善意的謊言」也無法接受，將會選擇直接和對方絕交。

▍4.白羊座

白羊座的性格直爽，與人相處時直來直往，對方對自己好，他就會對等的報答回去，他們通常是以「人性本善」為前提與大家來往，一旦受到欺騙，他們就會認為彼此的關係已經失衡，很難再度相信對方。