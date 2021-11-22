感情從來沒有道理可言，有些人十分看重「眼緣」，在見到對方的第一眼就會產生惺惺相惜的感覺，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座配對，最容易一見鍾情，並且無可救藥的愛上對方。

巨蟹座vs.獅子座

巨蟹座和獅子座是互補的星座，他們一個柔軟，一個強大，能在對方身上看見自己所缺失的那一塊，同時也是最需要的東西，因此兩人第一眼看見對方就會有一種相見恨晚的感覺，在一起之後感情升溫迅速，也懂得體貼照顧對方。

處女座vs.水瓶座

處女座和水瓶座看似是八竿子打不著的星座組合，但是只要遇見就會無可救藥的愛上對方，因為處女座的原則放在水瓶座身上時，一切就要重新下結論了，簡單來說就是處女座能約束別人，卻不一定能治得住水瓶，這樣一來反而帶給了生活不少趣味性。而水瓶座的天馬行空遇到處女座這樣的務實派，更能夠收放自如，談起戀愛來十分難忘。

金牛座vs.摩羯座

金牛座和摩羯座都屬於土象星座，個性低調、實際又刻苦耐勞，在遇見彼此之後才發現，原來世界上還有一個人和自己如此相像，所以也就產生一見如故、再見鍾情的愛情火花，他們懂得對方的心思，也更容易了解彼此，有如磁鐵般緊密契合，感情走的是細水長流的路線，十分穩定。