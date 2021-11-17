星座運勢網站「星座巫師」分享，金牛座、巨蟹座、射手座、摩羯座、雙魚座在2021年底運勢轉旺，尤其是財運勢不可擋，有機會賺取更多收入，生活無憂無慮，為2022年做好最充足的準備。

▍1.金牛座

金牛座在2021年末財運、貴人運都很旺，貴人會在理財方面提供有力的幫助或實用的建議，讓金牛座更妥善運用手邊的資金，創造更大的財富。不過投資還是要謹慎些，多做功課就能提高投資的準確度。

▍2.巨蟹座

巨蟹座性格勤奮，遇到問題從不逃避，因此能不斷累積實力，年底的整體運勢很旺，工作能力明顯提升，可以把握難得的機會，事業發展順利，連帶讓財運上漲，日子春風得意，讓今年畫下完美的句點。

▍3.射手座

射手座前陣子運勢不順，終於在年底鹹魚翻身，尤其貴人運特別旺，射手座本來就擁有好人緣，年底這段時間擴展人脈更加順利，能遇到生命中的貴人，提供投資理財的建議，或分享其他賺錢財路，除此之外偏財運也跟著增旺，抽獎、買彩券中獎機率特別高。

▍4.摩羯座

摩羯座沉穩又努力，是典型的工作狂，在年底會迎接人生的轉捩點，事業會突飛猛進，為2022年開啟新的契機。年底這段時間事業運、財運攀升，抓住機會能盡情發揮實力，表現被長官注意，有望升職加薪。單身的摩羯座有機會在年底遇到好緣份，千萬不要錯過。

▍5.雙魚座

雙魚座在2021年底能開闢新的賺錢門路，學會投資理財，收入管道增加，而且會興起改變的想法，嘗試新事物，度過充實的年末時光。雙魚座可能會在年底找到充滿挑戰性的副業，從而帶來豐厚的收入，如果機會來到眼前，一定要好好把握。