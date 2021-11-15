澳洲總理莫里森民意滿意度創去年3月來新低 20:252021/11/15 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲民調公司Newspoll為「澳洲人報」（The Australian）進行調查，總理莫里森的民意滿意度下跌至44％創去年3月來新低。 他本來期待透過解除防疫限制後，讓經濟出現好轉訊號來提高自己的民望，可為其明年5月競選連任加分。 資本市場旺 投資型保單估賣破5千億創新高 COP26協議折衷下勉強達標 成功與否仍看各國 #莫里森 #滿意度 #創去 #來新低 #民意 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》國巨併奇力新 股份轉換基準日延至明年1月5日 09:092021/11/15 財經 《國際社會》德國疫情堪虞 地方政府要求延長緊急狀態 14:322021/11/15 財經 府院全面啟動 公投戰恐遭逆轉 04:102021/11/15 時論廣場 《觀光股》國旅需求夯 雲品Q4營運谷底翻 12:502021/11/15 財經 觀念平台－全球齊心 邁向健康生態圈 04:102021/11/15 專題周報 《櫃買市場》永續債正夯 今年來發行破千億創高 10:002021/11/15 財經 時論廣場》民進黨才能打敗民進黨（崔慈悌） 20:352021/11/15 時論廣場 與青年對談 朱立倫：想升官發財請入民進黨 04:102021/11/15 政治要聞 把傷口變養分 柯震東哭技動人 04:102021/11/15 娛樂新聞 中市大里區永隆里巡邏車交車 守望治安添利器 17:332021/11/15 寶島 《基金》10月投信基金規模增千億 創單月新高 13:242021/11/15 財經 財經熱門新聞 領老美錢又想赴陸！英特爾詭計遭揭穿 台積電這動作狂勝 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 陸喊中芯成長超車台積電 梁孟松曾說這句話潑冷水 - 財經 聯電子公司產能爆滿 這檔同名股票鎖漲停 散戶堅決不認錯 - 財經 1則短訊踩到美國底線！龍頭企業CEO遭轟下台 道歉也沒用 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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