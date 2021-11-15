澳洲民調公司Newspoll為「澳洲人報」（The Australian）進行調查，總理莫里森的民意滿意度下跌至44％創去年3月來新低。

他本來期待透過解除防疫限制後，讓經濟出現好轉訊號來提高自己的民望，可為其明年5月競選連任加分。