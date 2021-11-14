有些人天生人見人愛，不僅在同性之間備受歡迎，跟異性相處也很吃得開，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座堪稱萬人迷，異性緣爆棚，談戀愛沒有空窗期。

天秤座：

天秤座顏值出眾，是天生的萬人迷，喜歡他們的人非常多，以各種理由接近他們的也很多，所以身為天秤座的另一半，心臟要很大顆。除此之外，天秤座個性溫和，對於任何人的靠近都不會抗拒，基於禮貌，甚至會主動照顧對方，善良溫暖的性格擄獲不少人的青睞，自然人見人愛。

所以當天秤座結束一段感情之後，身邊的異性也會蠢蠢欲動，這也導致他們甚至還沒有陷入分手的氛圍當中，就又開始了新的感情。

獅子座：

氣場強大的獅子座有王者風範，無論走到哪裡都是一副精神抖擻的樣子，是眾人關注的焦點，加上能力強、霸氣側漏，引得不少異性的崇拜。獅子座也相當吃這套，十分享受被異性愛慕的感覺，並從中獲得滿滿的自信。

獅子座談戀愛相當直率，面對心儀對象，第一時間就會主動追求，不會讓彼此有太多處於曖昧的時候，但是分手後也可以迅速展開一段感情，幾乎沒有空窗期。

雙子座：

顏值在戀愛市場中確實相當吃香，但是有時候個性才是吸引彼此的最佳關鍵，雙子座古靈精怪、和任何人都能打成一片的性格，讓他們結交了一大票朋友，加上他們嘴甜、會撩人，所以異性緣大都不差，雖說很多都是以朋友關係相處，但是不知不覺就會被雙子座吸引。

加上雙子座談感情隨心而動，對於逝去的愛情拿得起放得下，很快就能走出失戀陰影，並且迅速接受另一份感情。