有些女生面對感情時，容易被愛情沖昏頭，最終甚至落得被騙的下場，不過有些女生談戀愛時，頭腦則非常清楚，她們知道自己要什麼，絕不可能被渣男欺騙。《網易新聞》近日分享3個在愛情中不會被伴侶掌控的星座女，她們一旦發現感情出現問題，就會趕緊想辦法解決，行事很果斷。

1.水瓶座

水瓶女態度較為消極，做事經常喜歡拖，能拖一天是一天，不過一旦她們有目標後，旁人幾乎改變不了她們，雖然她們做事拖拖拉拉，但是遇到困難時，她們很有勇氣且韌性強，再加上她們天生有氣魄，因此做出來的成就，也是不容小覷的，再者，她們行事很低調，不會到處張揚自己的優點，喜歡默默的在背後付出，因此常讓人刮目相看，她們對待感情的態度也是如此，雖然把感情視為快樂泉源，不過一旦發現對方不忠或不合，她們就會果斷離開，再找下一段快樂。

2.獅子座

獅子女個性獨立，而且很有想法，經常已規劃好自己的人生，而且有著非常寬闊的眼界，與他人相處時，她們能夠從一個人的談吐中，讀出對方的情商與內涵，雖然獅子女做事很霸氣，但卻是一個不容易做出改變的星座，她們希望生活的一切都掌握在自己手中。在感情方面，她們可說是經驗豐富，一但分手後絕不吃回頭草，而且對她們而言，事業跟愛情一樣重要，因此她們不會為了愛，而放棄自己的工作。

3.雙子座

雙子女想達成目標時，絕對會全力以赴，可以為了事業不顧一切，甚至不顧及到面子問題，她們把事業當成人生重心，有事業就有了收穫和成長，這樣的人生才有意義，而且不喜歡服輸，一定會把事業做得有聲有色。在感情中，她們頭腦思緒很清晰，知道自己喜歡哪種類型的人，她們不要求伴侶完美，只希望對方是對的人，一旦有了喜歡的人，她們會願意為對方付出所有，不過另一半若未做出相對應的關心，她們就會果斷分手。