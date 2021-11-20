俗話說一樣米養百樣人，有些人在團體之中後知後覺，很不會看人臉色，但也有些人一眼就能讀懂人心，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，心眼極多，善於感知各種訊息，加上強烈的第六感和準確的直覺，待人處事總能面面俱到、不得罪人，堪稱是老油條！

天秤座：

天秤座待人處事圓滑，很懂得人情世故，加上他們講話有條理、邏輯清晰，因此在生活中或是團體中掌握著一定的話語權，經常扮演和事佬的角色，相當擅長處理人際關係。

天蠍座：

天蠍座的存在既是天使又像是惡魔，心情好的時候熱情大方，對待旁人十分真誠；但是陷入低潮時，任何人都猜不透他們內心真實的想法，尤其是天蠍座的人很會記仇，警戒心也很強，做事情老謀深算，為達目的更是口蜜腹劍，堪稱老油條。

巨蟹座：

巨蟹座個性溫和、做事盡責，同時也十分替他人著想，非常懂得人情世故，在處理人際關係很有一套，因此他們更容易見機行事，並且在不得罪人的情況下，冷靜交辦每件任務。但有時候巨蟹座為達目的也會人前一套、人後又一套，外人很難猜透他們的心思和意圖。