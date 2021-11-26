星座運勢網站「星座巫師」分析，處女座、水瓶座、摩羯座最不合群，他們常常獨來獨往，很難融入人群，不過他們也覺得無所謂，自己快樂比較重要。

▍1.處女座

處女座是完美主義者，對自己要求很高，會拿同一套標準要求他人，常常會看別人不順眼，然後苦口婆心的說教，很容易引起他人的反感，大部分的人覺得自己做得已經夠好了，反而覺得處女座不合群，總是找大家的麻煩，因此他們很容易被眾人孤立，他們也不屑與那些得過且過的人混在一起，覺得會降低自己的生活品質，寧願堅持自己的原則，活出自我。

▍2.水瓶座

水瓶座的腦中常常有天馬行空的想法，不過他們只想要和志同道合的夥伴分享，如果身邊沒有這樣的對象，他們寧願沉浸在自己的小世界裡，懶得跟其他人交流，因此顯得很不合群。對水瓶座來說，如果對方不是合拍的人，無論如何解釋都無法讓對方體會到自己的快樂，那不如不要浪費時間，他們不會為了融入大家而演出隨和的樣子，如果沒有人懂他，他寧願當一匹孤獨的狼。

▍3.摩羯座

摩羯座事業心很重，很有野心，看似低調，其實能力超群，他們常常悶著頭努力工作，像個獨行俠一樣，他們習慣獨來獨往，覺得這樣能夠按照自己的步調做事，沒有其他人的拖累能做得更有效率，但是常常會讓身邊的人覺得他不合群。摩羯座討厭浪費時間做沒意義的社交，再加上他們說話太直，有時出發點很好，說出口的話卻太尖銳，對方聽了也不領情，讓他覺得吃力不討好，不如不要親近任何人，就不會有任何損失。