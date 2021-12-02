群電(6412)高階產品佈局進入收割期，繼低軌道衛星電源開始正式出貨，4000瓦伺服器電源亦將於明年初開始貢獻營收，搭配180瓦以上的電競NB電源及高效能運算系統電源出貨放量，群電不僅今年第4季營收有機會挑戰單季歷史新高，明年第1季營運可望優於正常季節性表現。

群電近兩年全力拓展高瓦數高階電源產品，低軌道衛星已於今年10月開始出貨，4000瓦伺服器電源亦將於明年初開始貢獻營收，輕薄快充需求下，第三代半導體材料氮化鎵(Gallium Nitride，GaN)導入可望在明年全力加速，Type-C NB電源明年滲透率將持續攀高，加上公司耕耘已久的高值產品，包括180瓦以上的電競筆電電源、高效能運算系統電源，新品齊放量不僅讓群電今年業績無畏缺料逆勢創高，明年業績亦相當樂觀。

受惠於商用NB電源需求強勁，群電11月合併營收為37.57億元，月增4.6%，年成長率達24.7%，今年第3度改寫單月歷史新高；累計前11個合併營收達370.89億元，年增16.0%，亦創歷年同期新高。

群光電能表示，原本預期第4季營運將邁入季節性淡季，不過客戶整體需求仍維持強勢，尤其商用NB電源需求爆發，推升11月營收再創單月新高。

群電前3季稅後盈餘為20.59億元，年成長32.4%，每股盈餘為5.26元，從訂單來看，群電第4季合併營收有機會挑戰單季歷史新高，全年合併營收可望首度突破400億元。

雖然第1季為傳統淡季，但因上游半導體供應鏈持續緊張，目前群電無法完全滿足客戶需求，部分訂單將遞延到第1季，加上高階產品如4000瓦伺服器電源將於明年初開始貢獻營收，群電表示，明年首季營運可望優於正常季節性表現。

展望2022年，群電表示，在全球疫情不斷反覆下，遠距教學與彈性辦公已是不可逆的趨勢，企業或消費者都更重視NB使用，目前品牌業者把更多心力轉向產品升級，公司也樂觀期待透過規格持續升級，推動未來數年NB電源「量」與「質」的同步提升，整體而言，公司耕耘已久的高價值產品明年成長力道都不錯，缺料還是最大的挑戰，但公司已經盡早透過和供應商協調、簽長約等方式，盡全力取得料源，以擁有比對手更佳的供貨能力為目標。