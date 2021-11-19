星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、天蠍座、獅子座談戀愛時常常表裡不一，明明很愛對方，卻又擺出不在乎的態度，讓人摸不著頭緒。

▍1.射手座

射手座給人玩咖的印象，好像什麼都不在乎，其實當他投入一段感情，就會非常認真，不過卻又習慣裝酷，明明愛得死去活來，對方的一顰一笑都能牽動他的情緒，卻又喜歡裝做無所謂的樣子，他們覺得自己的真心是最後一張底牌，如果被對方摸透了，自己就喪失了對這段感情的主導權，所以他們總是顯得很被動，常常會讓對方感覺他們用情不專，而興起分手的念頭，偏偏射手座就算被甩了想復合也不敢說出口，只會暗自神傷。

▍2.天蠍座

天蠍座擅長隱藏自己的真實想法，平時習慣與人保持距離，就是怕受到傷害，他們談戀愛依然如此，從表面完全看不出他們的愛到底有幾分，因為他們不喜歡用言語表達自己的感覺，真心喜歡就會付諸行動，從他的實際作為其實能看出他們的真心。天蠍座疑心病很重，常常聽到風聲就開始懷疑自己的伴侶，想裝出不在乎的樣子，卻又急於知道真相，最後用陰陽怪氣的態度去質問對方，等到分手時才後悔不已，但依然裝出平靜無波的樣子，其實心裡感到撕心裂肺般的痛苦。

▍3.獅子座

獅子座太愛面子，在愛情中喜歡擺出高姿態，自己付出多少，就希望得到相應的回報，而且會希望對方多主動一些，以免顯得像自己在倒貼，明明很喜歡對方，卻又愛擺出愛理不理的態度，常常讓人摸不著頭緒，不知道他在想什麼，有時會因此讓對方失去興趣，轉而投入他人的懷抱，讓獅子座深深受到打擊，他們心裡雖然非常在乎，卻不願低頭，更不會挽留對方，明明很後悔卻寧願選擇錯過。