星座運勢網站「星座看看」分析12星座在戀愛中最受不了另一半做的事，只要踩到這個地雷，就會讓他們立刻動了想分手的念頭。

▍白羊座

白羊座性格隨和好相處，與人來往非常直率，最受不了戀人打腫臉充胖子，明明經濟條件普通，卻要裝成上流社會的人，白羊座很可能會在對方吹噓自己的時候故意拆穿，讓他下不了台。

▍金牛座

金牛座很愛錢，花錢一定要花在刀口上，最受不了浪費錢的行為，他們在戀愛中其實很捨得幫對方買東西，但前提要那個物品是實用的，如果只是為了虛榮心而消費，就會讓金牛座感到不爽。

▍雙子座

雙子座本身很熱心，常常會主動幫助朋友，不過如果另一半太過雞婆，會讓他們很困擾，如果發生什麼大小事，都想要上前湊熱鬧，會讓雙子座感覺壓力很大。

▍巨蟹座

巨蟹座在愛情中很需要安全感，最受不了戀人態度冷淡，這會讓他們感受不到愛，如果跟他們起爭執時不講開，而是用冷戰的方式表達不滿，這段戀情很快就會走向終點。

▍獅子座

獅子座熱情又充滿自信，最受不了悲觀的戀人，如果對方總是突然就情緒低落，他們會深受影響，覺得自己也變得抑鬱，為了遠離負面情緒，他們會毅然決然離開對方。

▍處女座

處女座對自己要求很高，所有事情都要按照計劃表執行，如果另一半對未來沒有想法，也沒有任何規劃，看在他們眼裡簡直是不可思議，然後打從心裡嫌棄對方。

▍天秤座

天秤座重視平衡感，在感情中就是要彼此互相尊重，許多事情需要各退一步互相配合，如果對方總是要天秤座遷就，久而久之會讓他們抓狂。

▍天蠍座

天蠍座疑心病很重，在戀愛中希望對方眼裡只有自己，完全受不了背叛的行為，如果另一半在交往後還裝神祕，不公開自己的行蹤，或是說話故弄玄虛，都會讓天蠍座感覺很崩潰。

▍射手座

射手座愛好自由，希望自己每天都能自在又快樂，所以受不了另一半整天在耳邊嘮叨個不停，他們無法忍受說教，為了遠離這個壓力，很可能會直接搞消失，讓對方找不到人。

▍摩羯座

摩羯座性格穩重，而且非常理性，他們受不了無理取鬧的戀人，偶爾耍點小任性還算可愛，如果常常耍脾氣，會讓他們動了想要分手的念頭。

▍水瓶座

水瓶座的人生宗旨就是要輕鬆自在，如果另一半太喜歡鑽牛角尖，喜歡挑剔一些小細節，會讓他們的愛意瞬間消失。

▍雙魚座

雙魚座很重視愛情，希望對方也能回以同樣熱烈的愛，如果另一半忽冷忽熱，讓他搞不懂對方的真實想法，他們會深深受到傷害，無法繼續走下去。