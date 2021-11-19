星座運勢網站「星座漫畫」分享，雙子座、天蠍座、天秤座的女人最適合自己創業當老闆，她們懂得待客之道，又擁有廣大的人脈，開店做生意很容易成功，順利賺大錢。

▍第三名：雙子座

雙子女性格活潑熱情，擁有好口才，而且眼光絕佳，非常適合自己開店，她們很會招攬客人，做生意總能培養一大批死忠客戶，除了創業當老闆娘，她們也很適合從事公關類工作，能把與生俱來的溝通能力發揮得淋漓盡致。雙子女天生有富貴命，無論是創業或當上班族都很順利，賺錢輕鬆，事業上少遇挫折。

▍第二名：天蠍座

天蠍女個性很獨立，遇到困難時不慌不忙，總能冷靜分析，然後順利度過難關，她們擁有堅強的實力，如果想要創業當老闆娘，生意能一飛沖天，她們深諳人情世故，懂得與人往來的各種潛規則，在商場上如於得水，能打通各路人脈，天生是做生意的料。天蠍女有富貴之相，創業能順利招財，事業能迅速上軌道，大賺特賺。

▍第一名：天秤座

天秤女非常擅長社交，與人來往時非常熱情，和大家能迅速混熟，無論和誰都聊得來，這樣的人格特質當然很適合創業當老闆娘，她們擁有廣大的人脈，無論需要怎樣的資源，都有認識的朋友能接應，做生意幾乎不會碰到困難。天秤女做事認真，而且在下決定時不會藏有私心，又懂得留一手，不會把一切攤在他人眼前，非常適合開店當生意人。