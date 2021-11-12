環境、社會及公司治理（ESG）受全球高度重視，金管會使命感爆棚。金管會主委黃天牧12日在臺大．遠見ESG企業永續領袖講堂ESG高峰論壇中點出，ESG有三大重要價值，是「國際追尋的普世價值、國際治理重要議題、也是金融業核心競爭力的目標」。

黃天牧指出，推動ESG不該是由上而下（Top down）而應是由下而上（Bottom up），身為政府機關首長，面對這麼重要的議題，金管會有很大的「使命感」，像這次疫情就可看出政府治理疫情的防度與經濟發展是很重要的關係，今年一月時代雜誌有句話讓人印象深刻：自由市場已死，政府要扮演好重要的角色。

黃天牧也大談ESG的三大價值。他指出，「自由、民主、法治、人權」是普世價值，台灣在政治外交上是孤立的，但因為做好這些普世價值，可以有許多外交好友，而「ESG永續」就是另一個值得台灣遵循的普世價值，若台灣能成為ESG模範生，就可在國際上交很多朋友。

第二、人類共同面對的治理問題最大公約數就是「永續sustainable、包容inclusion」。黃天牧解釋，新冠肺炎疫情爆發前，人類就面臨許多國際問題，像是：氣候變遷、貧富懸殊、社會不平等、高齡化、老年問題、地域環境造成生計困難問題、科技帶來便利也帶來失業問題，國際治理問題需要多邊努力解決，川普採單邊路線、拜登與歐洲是多邊路線，這些問題用一個最大公約數表達就是「永續sustainable、包容inclusion」，他也期許自己能讓台灣金融業扮演重要角色。

三、「永續」對金融業絕對是風險，包括轉換風險、實體風險，但也是機會。金融業怎麼因應永續命題是個競爭力問題，若無法因應得當，下一個十年就會沒競爭力。

黃天牧舉出，2018年去日本參訪時有家大型銀行表示，ESG已從公關部門改為企業策略規劃部，代表過去ESG只是用來裝飾企業形象的，現在則是競爭力策略規劃層級。他也透露，二、三年前報章上報導國內有家金融機構CSR做得好，金管會就請他們來簡報，但發現這份簡報都不是公司的人做的，是公關顧問公司做的。

黃天牧開玩笑說，11月12日是國父誕辰紀念日，讓人想到國父曾說：要喚起民眾。金管會五年來已喚起金融機構認識永續、ESG，讓金融業積極爭取獎項，認知到ESG是個榮譽、價值，這就是一大改變。