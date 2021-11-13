運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬蛇、虎、鼠、雞、豬的人年底這段時間福運特別旺，容易碰到幸運之事，會遇到很多的機遇，能心想事成，更容易發財。

▍1.生肖蛇

屬蛇人幸運降臨，年底社交變多，人際關係越來越好，有貴人帶來合作機會，職場很容易得到同行朋友的照顧，如有賺錢計畫，年底前可付諸行動，有望大賺一筆，只賺錢不漏財，過著令人羨慕的好日子。

▍2.生肖虎

屬虎人勤勞能幹，年底正財收入頗豐，能獲得表現機會，事業上機會多，身邊有貴人，上班族工作順心，有望升職加薪，生活中沒有煩惱，萬事順遂。年底前狀態很好，精明能幹，得到財神爺的眷顧，賺錢門路特別多。

▍3.生肖鼠

屬鼠人鴻運當頭，吉祥如意，事業上將有很大的進步，年底可得到貴人的照顧和扶持，賺錢輕鬆，一切都水到渠成，非常順利，能存下不少錢財，有機會發大財，理財計畫順利完成，可購置不動產，讓財庫更豐盈。

▍4.生肖雞

屬雞人年底在財運和事業上的助力比較大，預示著會遇到幫助自己的人，各方面都能有不錯的表現，這段時間自信滿滿，氣場強，好運常伴，無論是上班族還是做生意的人，都能財源滾滾，天降大財，豐厚的收入使手中積蓄越來越多。

▍5.生肖豬

屬豬人這一年收穫不小，個人能力提升，平安健康，整個人充滿力量，運勢旺上加旺。年底這段時間做什麼都容易成功，會遇見適合自己發展的機會和人脈，從此一路順風，有賺大錢發大財的機遇，好好努力，會更有錢、更快樂。

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