運勢命理網站「十二生肖運勢運算」分享，生肖屬馬、兔、雞的女人不擅長做家事，不過依然能受到老公的寵愛，婚後過著幸福無憂的生活。

▍1.生肖馬

屬馬的女人性格熱情，喜歡參與社交活動，身邊總是圍繞著一大群朋友，她們因為很外向，喜歡安排許多活動來填滿自己的生活，不喜歡整天待在家裡，婚後依然也是如此，不太會花太多心思在家事上，雖然如此，活潑可愛的她們依舊充滿魅力，就算不會做家事依舊讓丈夫疼愛不已，她們辦事周到，公婆對這個媳婦也非常滿意，婚姻生活非常幸福。

▍2.生肖兔

屬兔的女人性格溫柔善良，感情豐富，又非常有同理心，雖然她們平時看起來有些懶散，但是只要想傾訴心事，她們就是最好的聽眾。屬兔的女人婚後不太會花心思做家事，不過對於另一半來說，她們是很重要的心靈支柱，只要老公心情低落，她們總能說出最暖心的話語給予鼓勵，讓對方能恢復衝勁，繼續勇往直前，因此非常受到老公的寵愛。

▍3.生肖雞

屬雞的女人從小被寵到大，一直以來沒吃過苦，所以比一般人還要懶惰，不擅長做家事，不過她們桃花運好，又有旺夫運，擇偶時總能遇到條件非常優秀的對象，婚後老公體貼又大方，對她們寵愛不已，她們也能增旺老公的運勢，讓老公的事業運蒸蒸日上，家裡經濟狀況越來越好，過著無憂無慮的日子。