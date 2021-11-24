解夢不能單純從夢境的好壞判斷吉凶，有些夢看似不吉，實則卻充滿好運。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，夢見棺材、無止盡爬山、或過世的親人都不需擔心，這些夢境都是屬於反夢，象徵好運即將到來。

▍1.夢見棺材

棺材是用來安置亡者的，現實中的棺木總是會給人一種陰森無生氣的感覺，所以很多人夢見棺材的第一反應是覺得做了噩夢。但夢裡看似不吉利的棺木，實則包含兩種好徵兆，即「升官」和「發財」，因為「棺材」與「官財」同音，所以夢見棺材寓意自己事業平步青雲，財源滾滾。

▍2.夢見無止盡爬山

夢見自己在爬一座看不到盡頭的山，看似充滿坎坷，前途渺茫，身體還勞累，但這個夢無需過於憂慮，因為山雖然代表坎坷的未來，但無盡前路卻象徵前途似錦，未來貴不可言。而且山不僅能代表困難，同時還是「百尺竿頭，更進一步」的象徵。

▍3.夢見過世的親人

夢見過世的親人不必過於驚恐，因為他們來到你的夢中，一般都是為了傳達一些有用的信息，好讓你能更好面對未來的難題，為你排憂解難。所以，大部分亡者入夢，都只是想簡單看一下親人是否安好，不會貿然說話，一旦開口說話，往往都是對夢者重要的提點。不過要特別注意，如果夢見與逝者對答如流的狀況，大多是潛意識的夢境，不具備特殊含義。

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