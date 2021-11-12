運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，巨蟹座、天蠍座、摩羯座在11月底前桃花運很旺盛，第一名的摩羯座生活中充滿愛情能量，單身者能遇到有緣人，有伴的人感情更升溫，整個月過得甜甜蜜蜜。

▍第三名：巨蟹座

金星11月照拂巨蟹座的關係宮位，水星也在享樂宮位逗留，職場上與你有密切往來的客戶和夥伴，溝通更順利，有機會和處不來的同事破解心結。感情方面，有伴的巨蟹座將與戀人聊到未來規劃，若能取得共識，有望在年底前完成終生大事。單身的巨蟹座，曖昧已久的對象向你敞開心房、表達隱藏在心底的愛意，確定彼此關係，12/19金星逆行前是互相表白的最佳時機，聖誕佳節以及跨年倒數則能加速催化戀情。

▍第二名：天蠍座

水星11月進入天蠍座的命宮，看待事情的角度更加全面與深入，為周遭的家人、朋友、同事解決不少問題，深獲大家信任， 這段時期你的人氣高居不下。感情方面，單身的天蠍座一眼就能看穿爛桃花使出的把戲，勇敢斷開聯繫，讓真心想追求你的人，有機會與你有更近一步的發展。把握11月的桃花高峰期，多到充滿氣氛的咖啡廳，或是參觀有興趣的展覽，將能邂逅和你高度契合的對象。

▍第一名：摩羯座

金星11月在摩羯座的命宮閃耀，為生活注入愛情能量。有伴的摩羯座與戀人的感情更穩定，兩人對未來都有共識，並且計畫共組家庭。單身的摩羯座可以讓自己的外表更亮眼，換個髮型或妝容，添購展現優點的衣物，有可能會在不經意的場合，遇到有緣人，可以留意12/19金星逆行前遇到的金牛座、射手座、 巨蟹座的異性。

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