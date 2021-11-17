想找到與自己一拍即合的伴侶，可說是非常不容易，不過有些星座CP天生就很合拍，不僅價值觀相似，對方只要一個眼神，他們就能懂是什麼意思。《靈匣網》近日分享5對非常有默契的星座情侶，隨著天氣逐漸變冷，他們感情就越好。

第1名：處女座&摩羯座

處女座個性挑剔又囉嗦，讓身旁的人相當頭痛，不過看在摩羯座眼裡，他們反而覺得很可愛，甚至有些傲嬌，而摩羯座是工作狂，對於其他人來說，他們則顯得有些無趣，不過處女座則認為他們很上進，再者，處女座是完美主義者，摩羯座則有些清高，兩者剛交往時，有點歡喜冤家的感覺，誰也不讓誰，不過相處久後，他們就會收起自己的保護傘，分享彼此的秘密，天氣越冷感情就越好，會互相擁抱對方的脆弱，排解生活上遇到的壓力，而且一個眼神就能讀懂對方想說的話。

第2名：牡羊座&射手座

牡羊座與射手座都屬於火象星座，射手座熱愛自由又愛冒險，遇上喜歡挑戰新事物的牡羊座，兩人可說是天生一對，而且牡羊座個性活潑積極，非常吸引射手座的注意，而射手座的幽默氣質也受到牡羊座喜歡，兩個非常外向的星座，同樣很喜歡交朋友，共同朋友也很多，一旦天氣變冷，牡羊座就喜歡約朋友一起吃火鍋，牡羊座和射手座幾乎形影不離，就算遇到挫折，彼此也會想辦法逗對方開心，每天彷彿有聊不完的話題。

第3名：天蠍座&雙魚座

天蠍座與雙魚座屬於相愛相殺的關係，具有神秘感的天蠍座，別人總是覺得他們腹黑，因此很少有人敢主動靠近他們，如此神秘的特質，卻吸引雙魚座的目光，滿足他們對愛情的幻想，激發雙魚座想佔有對方的慾望，而心思細膩的雙魚座，總是有辦法用炙熱的心融化宛如冰山的天蠍座，看在其他人眼裡，反而覺得雙魚座很矯情，但天蠍座反而認為很天真可愛，每到冬天他們感覺就越好，希望靠擁抱相互為對方取暖。

第4名：天秤座&雙子座

同為風象星座的天秤座與雙子座，都非常看重顏值，儘管雙子座不全是看臉找對象，不過一個人的顏值會影響好感程度，而天秤座大部分顏值都很高，自然會吸引雙子座的目光，雙方初次見面時，甚至會有一見如故的感覺，接觸後才發現兩人一拍即合，雙子座喜歡浪漫，而天秤座又很喜歡製造浪漫，兩人交往時就像是在演浪漫偶像劇，天氣開始變冷後，他們約會的花招也很多，例如去看滿山的落葉，羨煞身旁的朋友。

第5名：金牛座&巨蟹座

金牛座和巨蟹座的愛情觀相似，他們都嚮往平淡溫馨的戀愛，不喜歡多變且不穩定的感情，越是轟轟烈烈，他們反而會對這段感情越不信任，在者，他們對於家庭都富有責任感，不會隨便玩弄感情，只要認定對方後，他們就會將其視為終身伴侶。金牛座和巨蟹座相處起來很舒適，有時共處同一個空間時，他們各做各的事情也不會感覺尷尬，金牛座雖然做事總是慢半拍，不過愛上一個人就會很專一，給予巨蟹座安全感。