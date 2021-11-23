日前，苗栗市發生一家三口一氧化碳中毒，3人經緊急送至苗栗市大千醫院急診就醫後，三人緊急接受高壓氧治療，目前三人病況穩定，大千醫院提醒民眾，冬天氣溫驟降，入浴時要特別注意空氣流通，防範一氧化碳中毒事件發生。

大千醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，一氧化碳是一種無色無臭無味的氣體，若暴露在高濃度的一氧化碳下，幾秒鐘就會因窒息而昏迷，若長時間暴露在低濃度的一氧化碳下，則會產生頭痛、眩暈、嘔吐、呼吸困難等情形。

至於一氧化碳中毒常見原因，包括，火災，熱水器、煤炭爐等燃燒不完全，汽車或引擎的廢氣。尤其近日天氣轉冷，民眾在使用熱水器或或煤炭爐時要更加注意保持室內空氣流通。

蔡建宗提醒，由於一氧化碳容易與血液中的血紅素結合成一氧化碳血紅素，使得血液中含氧濃度降低，導致體內組織有缺氧反應，進而影響大腦神經的功能。平時呼吸空氣時，排除一半的一氧化碳所需的時間約為5小時，以純氧氣呼吸則可縮短時間至約80-90分鐘，因此透過高壓氧治療，可加速一氧化碳排出體外，同時提供足夠氧氣來改善組織缺氧問題、緩解急性症狀、減少神經後遺症的產生。

蔡建宗表示，臨床上也發現有10％-20％的病人在1個月後會產生「延遲性神經精神症候群」，症狀包含：頭痛、噁心、躁動、性格改變、大小便失禁、反應遲緩等情形，因此請病人返家後若有上述症狀，務必至高壓氧治療門診追蹤檢查。

大千醫院每年接獲不少一氧化碳中毒的案例，尤其在冬天發生的次數最多，因此提醒民眾，天氣寒冷時仍要保持室內空氣流通，才能降低一氧化碳中毒的情形。如仍不慎發生，請盡快就醫並及時接受高壓氧治療，幫助緩解不適症狀。