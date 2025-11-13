壽司郎爽吃霸王餐！一名男子阿雄（化名）日前在出獄約40天後，竟然又重施故技，前往一家壽司郎門市點了滿桌壽司、炸物、湯麵及飲料，用完餐後卻以各種理由推託不付錢。女店長察覺有異報警，才揭發阿雄根本是個「慣性霸王客」，過去已經有多次類似前科。法院審理後，依詐欺取財罪判處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，阿雄明知自己既無支付能力也無付款意願，卻於今年（2025）9月15日晚間8時許走進壽司郎台中新時代店，假裝成普通客人，連點壽司19盤、茶碗蒸2碗、湯麵2碗、炸物2份與飲料3杯等，總金額高達1690元。用餐結束後，他不僅不付款，還藉故拖延。女店長當下察覺不對勁，立刻報警處理，警方到場後才戳破他是吃霸王餐，警詢後依法送辦。

法官調查發現，阿雄今年6月時才在新北一家餐廳以同樣手法吃霸王餐，8月初才剛出獄，沒想到短短一個多月又再度犯案。法官認為，他的行為根本毫無尊重他人財產權之意識，素行並不佳。即使阿雄已經坦承犯行，但是他也沒有與店家和解或賠償，因此，他的「再犯的風險極高」。

日前依法判決，依刑法第339條第1項詐欺取財罪，判處阿雄有期徒刑3月，得易科罰金，每日折算1000元。另外，因為餐點早已吃下肚，根本沒有辦法沒收，因此，依法追徵價額1690元。