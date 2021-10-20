攝影家郭英聲在睽違27年後，於近日出版《私風景》攝影集，全書僅有「要記著那些在我生命風景中邂逅過的女孩子們……」一行文字，帶著神秘色彩地把影像的故事留給自己及曾經相遇的女孩們，將無限的想像獻給讀者。

打從19歲在賊仔市場買下一部中古Nikon相機，至今50年的藝術生涯，創作不輟的他，被譽為「心象」攝影。不擅面對人群，行事低調而謙和的他，近年創作風格逐漸釋放出內心熱情的一面，藉由拍攝一個個曾經在他生命中相遇的女孩，為當下留住最美的回憶。作品在藝術市場具有極高知名度，廣受世界各地美術館及藏家收藏。

謙虛內斂的郭英聲，鮮少出席公開活動，儘管創作不間斷，卻極少發表新作推出個展。若不包含2014年天下文化出版的《寂靜——看見郭英聲》，以及2019年由國立台灣美術館與文化部出版的《台灣攝影家》系列介紹，他的前一本攝影集《郭英聲1975-1995》距離現在已有27年。

新書《私風景》攝影集，共收錄116張作品，絕大多數都是近年創作且未曾發表過的作品，透過影像中的女孩及曾經過的風景與私密記憶，一幀幀被停格的影像，演繹出人與時間、空間的故事，迴盪成生命的音符。

郭英聲表示，「因為同是攝影家好友鄧博仁的『折磨』，讓《私風景》終於得以成為大家眼中的風景」。對於品質有著高度要求的他，對於此次攝影集，也像攝影一般跟著感覺走，從編排、選紙到印刷等過程，都親力親為地用「直覺」積極參與。《私風景》既是作品集，亦是其品味與堅持的具體呈現。

《私風景》將推出AE（Artist’s Edition）版和精裝版兩個版本。AE版限量200本，由知名服裝設計師陳季敏為本書量身訂做設計書袋，並附有郭英聲原版簽名作品一張，售價10000元，只在JAMEI CHEN、台南InART Space加力畫廊，及10月21至25日「台北國際藝術博覽會」InART Space加力畫廊展位販售。精裝版則於各大書店與網路平台等通路銷售。