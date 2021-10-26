【愛傳媒藺奕專欄】透過元茜姐安排，陪同準備籌拍新片的金馬獎電影前輩進行最後服裝造型的關鍵田調，響應文協百年，北美館再現經典畫作「走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力」，聚焦1920至40年代期間臺灣美術家與攝影家經典之作，展現百年前藝術爭鳴綻放的盛世，我們得以因此回望文化覺醒、追逐自主精神的豐沛時代。

藉由資深學者的導覽，眼前的畫作，居然都立體了起來，譬如郭雪湖《南街殷賑》借景榮町的店招，呈現摩天大樓的巨大側影，其中藏著許多線索，像一把鎖。

鎖只能防世故者、不能防有心人，它暗喻有些畫家不希望别人看穿的東西，但對於有心深入的研究者，鎖不僅防不住他們，反倒告訴他們裡面的秘密，那些年，畫家身在南國、在情愛裡凶猛、鋒利、得到、傾覆、失去過的種種，我很幸運聽聞，讓我總能在意想不到、在坦誠勇敢的狀態、有地方下手。

我早佳慧一步找到她外公陳慧坤大師的畫，那幅以愛妻為主題的膠彩作品《無題》，所有的藝術都根基於日常、踩踏在腳下，明明是愛妻、為何不起名字，而喚《無題》？

我不好問，心想，那一代的人在殖民環境，也許格外含蓄吧！就像久違的情人在雙唇短暫相聚之前，突然間就此止步，畢竟再靠近的話，我們就能看見對方臉上的雀斑、眼角的傷痕，手臂的刀疤、心裡的哀怨，而不是無瑕皎潔的美好。

這些畫外音，讓每一張畫作都成了繽紛的花園，是疲憊者的床墊，讓我們暫時忘卻疫情城邦的淤泥、被攪亂的子民，並對世界的腐爛充耳不聞，只須一枝玫瑰最美麗的時間，便擁有一束足以抵抗黑暗的微光。

作者為文學奬得主

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