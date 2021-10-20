這兩年因著疫情的影響，民眾留在家中的時間變長，相對也變得更重視生活品質，Panasonic昨（19日）就舉辦了「2021秋季新商品發表會」，不僅推出了疫情期間必備的全新電子衣櫥，以及擁有抗菌功能的洗衣機，還有因應興起的自煮生活而睽違多年再次登場的烘碗機等廚電，就連吹風機也推出全新升級版本，而此次更帶來了一系列AIoT新功能的家電，生活更方便之餘，也為自己多添點悠閒的時間。

今年Panasonic首次在日本製冰箱的玻璃機種中，搭載了AI Econavi的AIoT功能，具自動化節能運轉設定以外，還能遙控掌握及操控冰箱狀況。（石欣蒨攝）

Panasonic全新的日本製無邊框玻璃／鏡面冰箱系列，定價8萬2900元起。（Panasonic提供）

今年Panasonic也集中在智慧AIoT上的居家聯網發展，特別在電視中導入了Smart APP功能，在電視上即能掌握到家中4大家電如冰箱、洗衣機、空調、除溼機的狀況，也能透過手機的APP遙控，或中華電信i寶貝及Google音箱作聲控，連電視遙控器也搭載了智慧聲控功能，而今年更首次在日本製冰箱的玻璃機種中，搭載了AI Econavi的AIoT功能，當APP掌握到離家時，冰箱即會進行節能運轉，在偵測到購買食材時也會預先降溫等功能，家中狀況都能輕鬆掌握及控制就更方便。

Panasonic全新的直立式洗衣機系列，本月正式在台上市，定價1萬4900元起。（Panasonic提供）

而在防疫期間，衣物的清潔也更顯重要，Panasonic此次就帶來了全新5大直立式洗衣機系列，擁有全新雙渦輪強淨水流，以及可持續抗菌72小時的nano Ag抗菌銀離子等功能，更為了小宅家庭打造了擁有19公斤大容量、但僅64cm寬的機種。

Panasonic全新的電子衣櫥，定價3萬8900元。（石欣蒨攝）

除了一般洗衣以外，每天的外出服就要靠Panasonic全新的電子衣櫥，因著擁有高溫蒸氣及UV紫外線，不僅訴求可作雙重除菌、除蟎的功能以外，還能去除異味，另外還有輕柔烘乾功能，以除溼式低溫烘乾的Heat Pump功能，烘乾衣服的同時也不傷衣料，只要垂直掛好衣服即能輕鬆除皺平整，30分鐘即能穿上乾爽、乾淨的衣服出門，難怪自8月上市以來已銷逾百台。

Panasonic全新的蒸氣熨斗，共紳士霧黑、甜心奶菜 2新色，預計11月在台上市，定價3690元。（石欣蒨攝）

Panasonic全新極潤奈米水離子吹風機，共霧墨藍及柔光粉 2色，預計12月在台上市，售價未定。（Panasonic提供）

假如沒有空間放電子衣櫥，不妨可考慮全新的蒸氣熨斗，此次更首推可調整溫度與蒸氣作對應的功能，更有著4倍噴射大蒸氣，同樣能快速撫平衣服，能去除異味之餘，還訴求達99%的除菌、蟎、花粉等功能，預計11月正式上市。而出門不能少的還有整理儀容，此次也推出了全新的極潤奈米水離子吹風機，擁有抗UV、抗退色效果提升2倍、速乾效率提升20%、保溼力提升1.9倍的功能，而且nanoe產生量也提升了1800%，預計12月在台上市。