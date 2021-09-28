今天是928教師節，台中市府送給教師防護力當禮物！市長盧秀燕28日在市政會議指出，市府編列經費增購流感疫苗，納入「私立學校教職員工」免費接種，呼籲符合條件民眾盡快施打。

公費流感疫苗今年分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50歲至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段，且需注意與疫苗接種時間間隔7天以上。

盧秀燕表示，過去台中市流感疫苗除提供符合資格學生注射外，公立學校教職員工也可與學生在校園一同施打，但所有教師一樣辛苦、一樣偉大，市府增加預算採購流感疫苗擴大納入「私立學校教職員工」，同時建立防護網。

衛生局長曾梓展提醒，符合公費接種資格民眾請於開打後攜帶身分證、健保卡及相關證明文件至台中市各合約醫療院所接種，且需注意「與新冠肺炎疫苗接種時間間隔7天以上」，並在前往合約院所預約或接種前，主動告知疫苗接種史。