「2021桃園最強未來之星爭霸賽」將於10月5日起於桃園國際棒球場及副球場開打，在地青棒聯隊、大專球隊、桃園市成棒球隊以及職棒樂天桃猿二軍等各級球隊共同參賽，市長鄭文燦指出，桃園擁有完善六級棒球制度，將透過賽事相互切磋球技展現桃園棒球最強實力，舉辦比賽活絡各級棒球連結，期盼培養更多新秀進入職棒殿堂。

今年賽事共邀請6支棒球隊參賽，包括桃園市棒球隊、國立體育大學、開南大學、台北市立大學，以及由平鎮高中為主體的青棒聯隊，這5支球隊將先進行未來之星20場比賽，冠軍隊伍再進入爭霸賽挑戰職棒樂天桃猿二軍，爭奪最後冠軍殊榮。

鄭文燦也提到，桃園市有屬於自己的成棒球隊，提供在地球員延續打棒球的夢想，原名桃園航空城棒球隊自2009年成立，是台灣第一支響應教育部體育署「振興棒球計畫」組隊成軍的社會甲組球隊，今年初以嶄新隊名「桃園市棒球隊」出發，更符合桃園整體的棒球發展，希望球隊未來能發揮中繼站的功能，向下扎根留住在地球員，也向上輸送培育職棒球員。