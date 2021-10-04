國慶連續3天假期將至，花蓮市區及火車站8日晚上恐將出現首波返鄉人潮，警方屆時會啟動第1階段交通疏導措施，針對火車站及市區商圈進行車潮分流。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

國慶連續3天假期將至，旅遊熱門景點之一的花蓮屆時恐將湧入大量車潮，公路總局將採時段性車種管制，紓解蘇花路廊尖峰時段車流，花蓮警方也嚴正以待，機動性在熱門景點安排警力，疏導交通，針對較易壅塞的花蓮市區，警方也會編排固定交通疏導崗哨，盼能讓交通維持順暢。

國慶連續假期將在9至11日登場，公路總局第四區養護工程處預估屆時將有大量車潮往返宜花地區，除規畫蘇澳及崇德地區尖峰時段，設置大客車優先通行措施，蘇澳-東澳、南澳-和平、和中-和仁等路段則採時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩。

針對蘇花路廊，則採時段性車種管制，第四區養護工程處表示，連假期間，蘇澳至崇德路段分別於9日上午5時至下午5時、10日上午7時至下午1時、11日中午12時至下午4時實施雙向管制，禁止21公噸以上大貨車通行。

花蓮市區金三角地段，名產、小吃店林立，同時又有觀光客必訪東大門夜市，不過市區路幅有限，無法即時消化過量車潮，每逢連假總是擠得水泄不通，因此，花蓮警分局將於連假期間，加強進入金三角商圈及東大門夜市等景點前路段車流疏導及周邊停車秩序引導。

花蓮警分局表示，花蓮市區及火車站8日晚上恐將出現首波返鄉人潮，屆時會啟動第1階段交通疏導措施，針對火車站及市區商圈進行車潮分流，9日起則投入警力執行第2階段疏導措施，重點針對金三角商圈主要路段，規畫編排固定交通崗哨，視車流狀況彈性調整號誌時制與連鎖、加強勸導取締違規停車，提升行車速度。

由於花蓮市區目前有多處道路工程正在施工，警方表示，除派員在重點路段加強車流疏導，亦會協調施工單位連假期間原則停止施工並縮小工區，維持道路最大容量，盼有效解決道路空間不足問題。