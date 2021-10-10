台南市安平區漁光島的月牙灣近日因颱風逼近，沙灘邊風浪增強，國慶連假期間卻遊客爆滿，3名自雲林來遊玩的高職同學不顧危險下水，其中17歲張姓少年因不諳水性，遭浪捲走，友人報案後，消防局救難人員乘艇搜救，20分鐘後發現張男，當場搶救無效溺斃。

吳姓、沈姓與張姓少年同為雲林1所高職同學，3人趁國慶連假，同乘一車到台南市安平區遊玩，行經漁光島月牙灣，見沙灘上人潮眾多，一起下車戲水。

漁光島本屬危險海域，近日因颱風逼近，海浪強大，3人卻不顧危險，下海游泳，疑似遇上離岸流，同時遭浪捲走，吳姓、沈姓同學因會游泳，自行游回岸邊，不諳水性的張姓同學卻沒這麼幸運，被海浪捲入海中。

吳、沈兩人上岸後尋找張男，見張男未回岸邊，急向岸上人員報案求救，台南市消防局特搜小隊人員搭小艇在附近海面搜尋，20分鐘在離岸數十公尺處尋獲已無氣息的張男，載回岸邊施予急救。

張男急救後仍無生命跡象，送往附近醫院宣告不治，一場出遊竟悲劇收場，眼見同學急救無效的吳、沈兩人已嚇傻，港警局安平港警所將兩人帶回製作筆錄，釐清案發經過。