「76行者」召集人陳修將日前因債務糾紛與女友躲到彰化1處摩鐵，他在15日發現女友全身多處瘀青，女友之後陷入昏迷、送醫前死亡；檢警事後發現陳說詞反覆，認定他涉重嫌，隨即將其逮捕；陳的家人透露，陳近日準備帶團隊到高雄城中城火災現場修復大體，沒想到如今卻發生命案，確切事實待警方釐清。

據ETtoday報導，陳修將的家人得知此事相當驚訝，因為據家人所知，陳修將計畫近日將帶領遺體修復團隊到高雄城中城火災現場修復大體，沒想到會突然捲入命案。據悉，陳修將近年來在台灣重大災害時都回率團隊為罹難者修復遺體，義舉讓他被外界讚譽有加，年少時的他不走正途，經常打架鬧事、輟學，更屢次進出看守所，曾當過角頭大哥，經營賭場、應召站判刑7年，後來才洗心革面投入殯葬業。

陳修將警方宣稱，他14日有事外出回到旅館後，發現胡女全身多處傷痕，直到今日（15）凌晨發現對方不太對勁、沒有反應，才趕緊將人送往彰化醫院急救。（民眾提供）

女友口鼻滲褐色液體染怪味慘死 陳修將否認殺人 送醫畫面曝

據悉陳修將有過1段婚姻，育有1名女兒，但如今發生女友死亡，陳如今是否已離婚、恢復單身，又或再爆出婚外情，仍需進一步釐清。

陳修將疑似與他人有債務糾紛而低調躲到汽車旅館避風頭，他向檢警表示，他與女友已連續多日住在同一房間，先前有事外出後14日一早返回旅館，發現對方全身多處傷痕，但直到今天凌晨發現對方不太對勁、沒有反應，才趕緊將人送往彰化醫院急救，而胡女在到院前即已沒有生命跡象，急救無效死亡。

檢警調查，陳修將有兒少性交易前科，近日疑與友人雙方有金錢糾紛，擔心自身安危，8日帶著胡女入住埔心該處汽車旅館，12日清晨換房間；今天凌晨近3時，溪湖警分局接獲彰化醫院通報，有妙齡女子到院前死亡，且身上多處不明傷痕，警方隨即成立專案小組追查，下午相驗後召開偵查庭，當庭逮捕陳男，並解剖胡女遺體釐清死因。