對於陳柏惟罷免案，資深媒體人陳揮則封陳柏惟、賴品妤、高嘉瑜為立院三寶，高嘉瑜聽到後，眼神似乎有點呆滯。不過高後來在委員會的質詢值得肯定，所以陳又將高嘉瑜剔除掉。

對於陳柏惟罷免案，民進黨立委高嘉瑜今（21）日在《新聞大白話》表示，民進黨並沒有給政治人物任何壓力，且這是一種報復性罷免，浪費社會資源，國家有更重要事情，包括變臉危機、城中城事件，更值得關注。

另外，高嘉瑜也說，攻擊陳柏惟的網友喊冤是被盜帳號，還去警局報案，蔡易餘也認為這些跳板IP來自境外。如果這是事實，真的是非常可怕的國安危機，這還有待檢調偵辦，希望趕快水落石出。

主持人質疑這是否為陳柏惟陣營的反串？高嘉瑜回答說，這已經由檢調偵辦，「陳柏惟為何要自導自演？這對他有甚麼好處？」

資深媒體人陳揮文（左）與民進黨立委高嘉瑜（右）今日在政論節目針鋒相對。（取自新聞大白話）

資深媒體人陳揮文忍不住笑場，「哈哈哈，妳怎麼這麼好笑！」主持人翟翾也說「有啊！有好處啊，就是認知作戰！」

陳揮文指出，「不認真就是這樣，馬上被吐槽。」馬總統也曾經被變臉，怎沒聽說是國安危機？報復罷免不就是民進黨開始？

陳揮文也將陳柏惟、賴品妤和高嘉瑜封為立院三寶，不過高後來在委員會的質詢值得肯定，所以陳又將高嘉瑜剔除掉。陳揮文強調，陳柏惟當立委有甚麼表現嗎？也沒歷練，檢驗陳柏惟之前的事情有什麼不對嗎？

陳揮文痛批，不要什麼事情都扯到境外勢力，每次出事情都扯到境外勢力，「你們煩不煩啊？換個劇本好嗎？是你們在執政！5年多也該成長了！」