看好電動車市場前景，電源供應器供應商飛宏科技（2457）自2010年投電動車充電樁技術與服務以來，持續在產業深耕、並優化客戶服務，除導入微軟Microsoft 365及CRM客戶關係管理以整合企業內外資源，今年再引進Dynamics 365 Customer Service與Dynamics 365 Field Service，進一步優化派工流程並最佳化客戶服務，以滿足客戶對電動車充電日益擴大的需求與期望。

飛宏科技總經理林洋宏表示，飛宏深耕電源產品近50年，持續致力於提供全方位電能解決方案及最佳化的服務。近年來，飛宏科技陸續導入Microsoft 365、Microsoft Teams、Dynamics 365 Customer Service及Dynamics 365 Field Service等微軟解決方案，有效提升員工生產力及優化管理流程，更在疫情期間遠距辦公時，幫助員工在安全無虞的環境下工作，達成即時溝通、資訊傳遞暢行無阻。

透過結合Dynamics 365 Customer Service與Dynamics 365 Field Service，飛宏奠定了服務規模化的三大優勢，如一條龍式服務，隨時隨地接單派工，能有效幫助客戶更即時與適合的工程師對接，更提升工程師的案件處理效率。其次，透過即時遠端協作，進而提升服務品質，第三則是建立系統化管理設備履歷，讓工程師可透過設備履歷提供更精準快速的維修服務，也便於客服人員與整體團隊更易於掌握案件問題點、派工狀況、物料管控及潛在商機。

台灣微軟總經理孫基康表示，隨著新的數位轉型趨勢以及消費者行為和期待的發展，企業必須為每個客戶精心打造完整的消費旅程，配合實體互動和數據管理同步提升客戶服務。飛宏科技運用微軟雲端整合企業內外資源，不僅能夠即時提供客戶需要的優質服務，同時也維持員工高效生產力，即使在疫情期間，仍在電動車充電樁市場創造卓越的成績。微軟亦期待與飛宏科技攜手，以數據創新助台灣節能環保的電源技術邁向國際舞台。

飛宏目前於全台大型巴士電動車充電樁市場擁有高達90％市占率，在透過運用Dynamics 365、提供更優質與完善的售後客戶服務之際，亦期能將此解決方案推廣至歐美全球市場，以進一步拓展電動車充電樁藍圖。