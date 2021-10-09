指揮中心統計，2020年起染疫後死亡的案例共845例，但我國打疫苗後死亡的案例卻有850例，引起各界討論，對此，精神科醫師沈政男也忍不住說，疫情根本是零，但卻因為打疫苗出事，真的令人無言。另近日本土疫情趨緩，不少人喊要降級，但他認為大家應要模擬Delta入侵社區的狀況，並分享開放八大行業最壞的劇本。

沈政男指出，台灣連續9天沒有本土個案，華航女機師也確認是境外案，應是飛新加坡執勤時染疫。最近發生「青少女」打BNT後罹患心肌炎，須裝葉克膜的案例，讓他感嘆地說，「疫情根本是零，卻因為打疫苗而出事，實在令人無言。」

沈政男引述新英格蘭期刊（NEJM）2篇針對mRNA疫苗引發心肌炎的研究，這2個研究都是大規模施打以後的數據，與大家知道得差不多，心肌炎的發生率約是10萬分之1或2，且多是打第二劑的時候發生，對象又以青少年為主，症狀多是輕症，但台灣卻是第一劑、青少女，而且還要裝葉克膜治療。

沈政男認為台灣應要模擬Delta入侵社區的劇本，然後評估自己能否接受。舉例來說，若降到一級且疫苗覆蓋率達70％，八大行業都有戴口罩，如果有人去消費將病毒散播出去，但因疫苗覆蓋率足夠，很多人都是極輕症，可能不會就醫或醫生看了也沒懷疑是確診，如此一來，若放2周才被發現，將導致多少人染疫？放一個月呢？

沈政男坦言，上面提到的是最好的劇本，最壞的劇本就是娛樂場所不守規定，大家一關門就脫口罩吃飯喝酒，試想，這樣會釀成怎麼樣的疫情？而台灣似乎沒有這樣的推演能力，因此只能透過「滾動式檢討」，白話來說，就是踢到鐵板就趕快退回來，否則就緩步前進。本來說覆蓋率60％就考慮解封，現在改70％，其實都是想當然爾。