今天是一年一度的教師節，5月國內疫情爆發，導致教師得額外準備線上教學資料，開學後也多了為學生量體溫、做健康記錄，工作量大增，「關懷台灣文教基金會」為了感謝教師們的辛勞，由知名主持人李濤和黃子佼作曲，將《謝謝老師》再改版，而MV的開場則由藝人謝祖武重現偶像劇《麻辣鮮師》的經典畫面，感謝教師們的無私付出。

「關懷台灣文教基金會」將2020年的《謝謝老師》歌詞再改編，MV開場只見謝祖武站在校園操場上，高喊「我要當老師」，重現《麻辣鮮師》的經典畫面，歌詞除了感謝教師的辛苦外，今年還加入了疫情元素。

歌詞描寫新冠肺炎流行期間，全國各級學校停止到校上課，學生只能透過電腦看到雲端上的教師，身邊也沒有嘰嘰喳喳的同學一起玩耍、討論作業，師生們都期待能早日脫離居家授課的日子，早日回到校園。

其中一句歌詞唱著「『嘉玲』你快回來，口罩酒精、疫情退散」，女學生手中更拿著酒精消毒噴灑的畫面，凸顯學生想回歸校園學習的心；另外教師們除了平日準備的教學作業外，還多了要替學生量測體溫、監測健康等，而學生們從學校放學、畢業後，教師卻還有「下一班」，凸顯現教師們的辛苦。MV的最後以熟悉的一句「起立敬禮，謝謝老師」做結尾，表達對教師們無私付出的感謝。

正面的歌詞、輕快的旋律在YouTube（觀看影片）曝光後，短短上傳8天，觀看次數已累計10萬4073次，不少網友感動表示，「聽到這首歌真的很有感，兒子就讀的學校在熱區，停課了14天後終於復課，真的很感謝每一位教師」、「好感動的歌詞呀！身為教師的我真的還是喜歡面對面的教學」、「終於有人說出教師的心聲，線上教學真的不如想像輕鬆」。