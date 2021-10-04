遠傳電信4日宣布，新推出的全新形象廣告 「即使不能見面，更要用心連結」，引發許多網友共鳴，上線短短3天點閱數已衝破百萬人次、各大社群平台皆熱烈討論。

疫情改變了許多人的生活型態，在翻天覆地的動盪後，大家仍努力朝恢復常態生活的目標前進，遠傳電信9月30日上架最新的形象廣告，向默默堅守崗位的抗疫英雄們致敬，包括國軍的化學兵、醫護等，因為他們的無私奉獻，犧牲自己與家人們的相處時間，才有機會迎來疫後的常軌生活，廣告影片溫情敘事，讓外界看見防疫英雄與家人的堅強與守候。

遠傳表示，好的網路體驗在平日裡，對每個用戶的工作、生活非常重要，尤其是疫情改變了人們的生活型態後，好的網路品質更是連結每一份情感不可或缺的存在。因此，遠傳此次透過兩種職業身分來闡述，即使因疫情阻隔和親朋好友的相聚，也能透過網路傳遞關心，時刻聯絡情感。

《化學兵篇》影片故事以陸軍化學兵為背景，在新冠肺炎疫情增溫之際，陸軍化學兵部隊的白衣身影，是大眾們記憶最深刻的畫面，畫面中他們穿梭於城市街區巷弄、捷運站或是篩檢站，身著防護衣、護目鏡、手套及雨鞋，連隙縫處也要包得密不透風，頂著38度的烈日高溫出勤。任務結束，還得因配合防疫政策而錯過了小孩學走路的可愛模樣，也錯過了與家人緊密互動的甜蜜時光，但即使與家人分隔兩地，透過網路視訊無距離的傳遞，鼓勵和溫暖，讓化學兵充滿力量，在防疫第一線繼續奮戰下去。

《醫護篇》則以簡單的母女互動，描述堅守醫院急診室的護理師，因為疫情讓原就高張力的護理工作更忙碌，母親擔心女兒因忙碌常常忘了吃飯，好不容易和剛輪班結束的護理師女兒視訊，一句叨唸式的提醒「你呀，記得好好吃飯！」，則讓電話另一端的女兒眼淚流了下來，但又可以繼續堅守崗位。

疫情期間，這些身處防疫第一線的工作人員，透過行動網路與家人互相鼓勵，遠傳電信也同樣堅守崗位，提供世界第一的網路體驗，即便因為疫情阻攔了與家人面對面相聚的時光，但還是可以隨時隨地透過照片、影片傳遞最真誠的問候。

日前國際行動網路調查權威Opensignal公布最新報告，遠傳電信在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標皆得冠，打敗英、美與韓國的電信商，勇奪世界第一，遠傳強調，未來將持續用心建設，以世界第一的網路品質用心連結每一份情感，讓溝通沒有距離。