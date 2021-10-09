Back-to-back threes for ZO2



Heating up ♨️ pic.twitter.com/JjGyGrriDi — Bleacher Report (@BleacherReport) October 9 2021

全新打造的芝加哥公牛，提前在熱身賽展現強大實力！首場熱身賽以131比95轟垮騎士的公牛，9日在熱身賽遭遇鵜鶘持續展現凶猛火力，靠著拉文攻下全場最高21分，最後以121比85擊潰鵜鶘，公牛連兩場熱身賽都狂電對方36分之多。

今年休兵期挖來迪羅薩、「球哥」朗佐鮑爾、卡魯索等好手的公牛，搭配原有的拉文、武切維奇兩名全明星球員，整體看來確實很有機會在新球季闖進季後賽，今天才打完上半場，公牛就以63比38大幅領先，下半場更輕鬆領先40分以上。

公牛今天除了拉文繼續提供強大火力，朗佐鮑爾也拿19分、5籃板、4助攻、2抄截與1火鍋的全能表現，武切維奇16分、10籃板，迪羅薩12分、6籃板，卡魯索替補貢獻10分，公牛這個全新陣容唯一的問題，將是替補戰力較為薄弱。

反觀鵜鶘此役沒讓錫安威廉森、英格拉姆、海斯等主力上陣，表現最好的是今年第17順位選來的菜鳥前鋒莫菲，他拿17分、10籃板，馬歇爾也拿16分，從灰熊挖來的先發中鋒瓦蘭丘納斯14分、4籃板，看來錫安威廉森想在新球季闖進季後賽確實有難度。