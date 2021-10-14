美國職棒季後賽已來到最精采階段，美聯冠軍戰將由太空人對決紅襪，而國聯部份勇士正等待道奇和巨人勝者，他們明天將進行生死第五戰，由烏瑞亞斯(Julio Urias)對決韋布(Logan Webb)，相信雙方都會將燃燒至最高點，獲得這場「百勝對決」最後勝利。

而說到道奇，他們可說是本季季後賽名聲最「遍布」的球隊，除了他們陣上擁有豪華投打陣容以外，不少進入季後賽的球隊也擁有他們的「老友」，如在紅襪火燙的E.赫南德茲(Enrique Hernandez)、勇士彼德生(Joc Pederson)，就連現在對手巨人陣中都有昔日投手伍德(Alex Wood)。

這三位棄將都在季後賽繳出好成績，不曉得道奇心裡作何感想，先談論E.赫南德茲，他是紅襪挺進美聯冠軍賽絕對功臣之一，他在例行賽的表現只能算是普通，508打數繳出127安、20轟，貢獻60分打點，打擊率.250。不過一到季後賽跟著魔一樣，23打數有10安、2轟，貢獻6分打點，打擊率高達.435。

其中他在淘汰光芒最後一場比賽繳出傲人的6打數5安打，貢獻3分跑回3分，率隊以14：6解決對手，雖然這場比賽紅襪有5人繳出猛打賞，但6支5的表現還是相當可怕，而且他也貢獻1支陽春炮，幫助球隊達成季後賽單場5轟新高紀錄。再來談到勇士的彼德生，他季中從小熊轉到勇士，季後賽有7打數3安打、2轟，貢獻5打點，打擊率高達.429。

而本季他的季賽成績普通，429打數敲出102安、18轟，貢獻61分打點，打擊率.238，來到巨人之後他大部份以指定打擊身份出賽，在勇士分區系列戰前三戰雖然都沒先發，但三次代打全敲安，而且從釀酒人投手豪瑟(Adrian Houser)手中打了2支全壘打。最後提到投手伍德，他在去年還回鍋道奇，也是封王的關鍵人物。

本季轉投巨人因傷休息許久，但巨人願意花時間等他，他在分區系列第三戰技壓薛爾瑟(Max Scherzer)，投4.2局被敲2安無失分，送出4次三振，雖然薛爾瑟也僅失1分，但最後比數就是1：0，伍德可說是壓制了道奇前半段的比賽，他奇特投球姿勢和握球方式都收到很好效果，不曉得道奇的心情是否五味雜陳。