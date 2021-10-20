今天美聯冠軍戰繼續開打，最後太空人以9：2狂勝紅襪，8局上半他們還以1：2落後，但艾爾圖維(Jose Altuve)揮出追平陽春炮，接著9局上半太空人打線火力全開，單局海灌7分，卡斯楚(Jason Castro)、布蘭特利(Michael Brantley)、阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)都成致勝功臣，將系列賽追成2：2平手，也成功限制紅襪前幾場兇猛火力。

For the second time in this series José Altuve has tied the game with a homer. pic.twitter.com/pohaU4Lril — MLB (@MLB) October 20 2021

太空人派出王牌先發「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)登板投球，不過他表現不佳，1.1局被敲1支全壘打失掉2分，教練果斷將他換下。此戰首局雙方都有得分，太空人布瑞格曼(Alex Bregman)逮中派維塔(Nick Pivetta)94.4 mph四縫線快速球開轟，取得1：0領先，不過下半局紅襪波格茲(Xander Bogaerts)馬上回敬2分炮超前比數。

葛倫基投不滿2局就被換下場，而接下來雙方都穩住局勢上演投手大戰，太空人接連派出雷利(Brooks Raley)、哈維爾(Cristian Javier)、梅頓(Phil Maton)、桂夫曼(Kendall Graveman)成功守住2到8局，沒讓紅襪打線再爆發。紅襪派維塔則是投5局僅失1分，接著泰勒(Josh Taylor)、歐塔維諾(Adam Ottavino)也成功守住。

不過到8局上半懷特拉克(Garrett Whitlock)慘遭艾爾圖維(Jose Altuve)炮擊，這是一顆96.1 mph的沉球，將比數追平到2：2，久未開轟的艾爾圖維一吐怨氣。9局上紅襪派出艾沃迪(Nathan Eovaldi)希望能將比分守住，不過他卻失分了，被卡斯楚敲出安打以2：3落後，接著還造成滿壘局面下場。

紅襪換上左投裴瑞茲(Martin Perez)，他一上場首球就被布蘭特利逮中，擊出二壘安打一口氣拿下3分，下一棒阿瓦瑞茲錦上添花再敲一壘安打得1分，接著惡夢還沒完，太空人趁勝追擊繼續敲安得分，取得9：2大幅領先，此局他們狂灌了7分，完全不留活口。

Brantley breaks it open! pic.twitter.com/EMCJ890q3X — MLB (@MLB) October 20 2021

9局下紅襪展開最後進攻，太空人派普瑞斯利(Ryan Pressly)關門，他此局遇到危機，遭E.赫南德茲(Enrique Hernandez)和狄弗斯(Rafael Devers)接連敲出安打，然後捕手卡斯楚沒接好球再讓紅襪攻佔二三壘，一度面臨危機，好在最後普瑞斯利成功守下，贏得比賽勝利，最後太空人桂夫曼拿下勝投，紅襪艾沃迪吞下敗投。