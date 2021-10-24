勇士隊24日闖進世界大賽，表現傑出的羅薩里歐(Eddie Rosario)獲選國聯冠軍戰MVP，他在第6戰擊出致勝的3分全壘打，才讓勇士4-2獲勝。總計羅薩里歐在系列賽25打數擊出14支安打，打擊率是恐怖的0.560，擊出14支安打則是並列幾位前輩而成為史上在單一系列賽最多安打的人。

單一系列賽擊出14安打的只有5人：

2004年國聯冠軍戰：紅雀隊普侯斯(Albert Pujols)，7戰擊敗太空人。

2004年美聯冠軍戰：洋基隊松井秀喜，7戰敗給紅襪。

2007年美聯冠軍戰：紅襪隊尤基里斯(Kevin Youkilis)，7戰擊敗印地安人。

2012年國聯冠軍戰：巨人隊史古塔洛(Marco Scutaro)，7戰擊敗紅雀。

2021年國聯冠軍戰：勇士隊羅薩里歐，6戰擊敗道奇。

由此可看出羅薩里歐是唯一只用6場就追平紀錄的打者，可以說比幾位前輩更厲害了。羅薩里歐曾說：「我為自己的表現感到驕傲，我來這裡就是希望打出名堂，展現自己的天分，向大家證明我是這樣的球員。」

羅薩里歐來自波多黎各，原先效力炮火凶猛的雙城，2020年成為自由球員加盟印地安人，今年730交易大限時被賣給勇士，代價是印地安人幫忙處理掉「功夫熊貓」山多沃(Pablo Sandoval)。勇士雖然例行賽只拿88勝，主要是因為猛將小阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)受傷報銷，勇士在20天內就買下了羅薩里歐，現在證明這是關鍵的補強，幫助他們打敗例行賽106勝的衛冕軍道奇。