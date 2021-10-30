勇士隊主場球迷點亮手機一起跳戰斧舞。（美聯社）

勇士隊先發投手安德森投出三振。（MLB臉書）

世界大賽第3戰在勇士主場開打，勇士先發投手安德森(Ian Anderson)繳出精彩的一役，總計登板5局沒有被太空人擊出安打。勇士接力的幾位投手也都沒被敲安，火力凶猛的太空人前7局居然一支安打都沒有。終場勇士以2-0獲勝，在世界大賽取得2勝1負領先。

首局上，安德森四壞球保送了艾爾圖維(Jose Altuve)、布瑞格曼(Alex Bregman)，但是兩人中間的棒次布蘭特利(Michael Brantley)擊出雙殺打，太空人失去得分機會。次局下，勇士捕手達諾(Travis d'Arnaud)兩出局之後二壘打，太空人保送第8棒的史旺森(Dansby Swanson)，順利三振掉第9棒的投手安德森。這是國聯主場所以投手必須打擊。

第3局勇士打破僵局，羅薩里歐(Eddie Rosario)、弗里曼(Freddie Freeman)以四壞、安打攻佔一二壘，萊利(Austin Riley)適時二壘打送回了羅薩里歐，勇士取得關鍵1分領先。

4局上太空人藉著四壞球和觸身球，終於站上得點圈，但當時已經兩出局，安德森讓塔克(Kyle Tucker)擊出內滾以化解危機。

太空人差點在世界大賽被對手投出無安打比賽，直到8局上，勇士換了左投馬茲克(Tyler Matzek)，太空人同時換上代打迪亞茲(Aledmys Diaz)，終於擊出他們全場第一支安打！太空人雖以代跑盜二壘成功，但連續3個打者全數出局，葬送反攻良機。

勇士捕手達諾8局下擊出陽春全壘打，追加1分領先。9局上威爾史密斯(Will Smith)負責關門，一登板就被布瑞格曼擊出安打，但是太空人連續3位打者飛球出局，比賽結束！