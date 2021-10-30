英國18歲網球女將拉杜卡努(Emma Raducanu)拿下美網冠軍後一炮而紅，或許瞬間飆高的關注度讓她備感壓力，在之後的印地安泉網球賽女單首戰就出局，不過這回參加WTA巡迴賽外西凡尼亞網球公開賽她找回身手，連續打贏兩戰，不過稍早的第三戰她慘敗給烏克蘭女將珂修克(Marta Kostyuk)，但這回她已經創下生涯WTA巡迴賽最佳成績。

拉杜卡努沒能延續前兩戰的氣勢，此戰以2：6、1：6的懸殊比分敗給世界排名55的珂修克，目前她也年僅19歲，而在這次大會珂修克排名高達第6種子，所以確實不是好對付的敵手，而拉杜卡努目前排名是世界第23。這場8強賽因為比分懸殊，雙方只打了57分鐘，拉杜卡努非受迫性失誤高達41次，幾乎拱手讓出比賽。

此戰拉杜卡努沒發出ACE球，對手則有4個，雙發失誤拉杜卡努多達7次，對手僅2次，二發成功率50%：75%，拉杜卡努還被對方拿下5個破發點，接發球得分12：31，最高連勝局數1：5，最高連勝分數5：9，發球得分率28：31，保發局3：7，非受迫性失誤41：16，這完全是一面倒的比賽，光非迫受性和雙方失誤就丟掉非常多分。

不過這次拉杜卡努仍寫下個人生涯佳績，這是她生迎首次闖進WTA巡迴賽8強，她先在32強賽事克服一盤落後，以4：6、7：5、6：1擊敗斯洛維尼亞的荷蔻格(Polona Hercog)，收下個人WTA巡迴賽生涯首勝，接著對羅馬尼亞選手鮑丹(Ana Bogdan)展現出強大實力，以6：3、6：4直落2擊潰對手，相信她已慢慢找回美網狀態。