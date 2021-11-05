英國18歲網球小將拉杜卡努(Emma Raducanu)在今年美國網球公開賽奪冠後爆紅，時尚秀、知名品牌都紛紛找其代言，包含《Tiffany & Co.》、《Dior》等等，而最近她被英國最大體育零售商《Sports Direct》找上，合作拍聖誕節廣告，在裡面她與多位體壇明星合作，而這支廣告耗資600萬英鎊(約台幣2.2億)。

廣告裡出現的大咖選手還有英格蘭足球門將皮克福(Jordan Pickford)、曼城球星格瑞利許(Jack Grealish)、田徑女子七項冠軍湯普森(Katarina Johnson-Thompson)、「七項全能女王」恩尼斯(Jessica Ennis)等人，他們都是英國指標性運動明星，年僅18歲的拉杜卡努能和這些大咖合作真的與有榮焉。

廣告中球員們紛紛在雪地裡打起雪仗，而在雪地裡拉杜卡努還用雪球作為攻擊武器，揮拍擊向格瑞利許，這一幕頗為逗趣，而其他球員則紛紛自己最擅長的運動，拳擊手在裡面遭到小朋友用雪球連番攻擊，但他用快速的拳法接連擋下，高爾夫好手則在屋頂揮桿穩穩擊中對手，充滿聖誕節的歡樂氣氛。

雖然拉杜卡努的身影在廣告中出現不多，但能參與斥資2.2億的廣告拍攝已經非常難得，而這支廣告創下了全球最貴的聖誕廣告片紀錄。今年拉杜卡努雖然分別在印地安泉網球賽、外西凡尼亞網球公開賽接連出局，但因代言、廣告收入名利雙收，對她來說這真是非同凡響的一年。