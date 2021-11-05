台塑四寶公布10月營收，在第四季旺季市場需求回溫，加上定檢陸續告一段落，產能恢復，故台塑四寶10月營收全數雙成長，其中，台塑月成長達15.2%，是四寶中唯一雙位數成長，至於和去年比較，由於今年原油價格大幅彈升，故台塑化10月營收相較去年同期翻倍成長。

台塑(1301)10月合併營收246.83億元，月成長15.2%、年成長47.7%，台塑表示，10月營收較9月成長主要是10月僅2個廠歲修，比9月4個廠減少，開工率提高，加上印度及東南亞疫情緩解，需求增加，因此，10月PVC、液鹼、PE、SAP及ECH銷售量，合計比9月增加8.1萬噸，影響營業額增加18.1億元；銷售價差方面，因大陸同業停工或降產，市場供給減少，亞洲石化產品行情走堅，因此，10月PVC、EVA、AE及ECH等產品價格較9月上漲，合計影響營業額增加12.3億元。

南亞(1303)10月營收達到374.5億元，為今年3月、4月、7月、8月之後，第五度改寫單月新高紀錄，月成長4.9%、年成長51.4%，其中銷售量差增加6.4億元，銷售價差增加11.0億元。南亞表示，南亞的經營範圍涵蓋四大產業，今年以來電子材料產品及化工產品營運大幅躍進，而聚酯產品及塑膠產品則溫和成長、穩定獲利，整體多角化經營成果良好。10月受惠於麥寮BPA定檢完成、EG售價上漲、ABF載板持續供不應求、環氧樹脂價格走高，加上原料成本推升塑膠、聚酯產品售價，給四大產業都帶來了有利因素，使得整體營收進一步向上突破。

台化(1326)10月營收317.49億元，月增加4.9%、年增加40.9%，台化表示，配合產銷及庫存調節，PIA、PX及酚酮增加9.6億元；ABS因大陸長假後客戶補庫需求，銷售增加1.9億元；另外，台化出光及台灣醋酸增加4.4億元及2.1億元，主要9月安排定檢，本月產銷正常，且售價部分，受疫情及各國推動減碳等因素，影響供應鏈失衡、能源緊缺，推動油價、主要石化及塑膠產品平均售價上漲。

台塑化(6505)10月合併營業額604.74億元，月增加6.7%、年增加104.1%。台塑化10月煉油部分，原油平均煉製量388千桶/日，比9月平均煉製量451千桶/日減少63千桶/日，合計產品總銷售量14139千桶，比9月15324千桶減少1185千桶，售價部分，10月產品平均售價90.0美元/桶，比9月增加9.1美元/桶，主要係因10月杜拜原油比9月上漲9.0美元/桶。烯烴事業部分，10月烯烴廠平均產能利用率100%，與9月之100%相當，合計產品總銷售量72.3萬噸，比9月增加2.9萬噸，售價上，10月受輕油價格及下游產品價格上漲激勵，乙烯平均售價比9月增加87美元/噸、丙烯平均售價比9月增加46美元/噸；丁二烯則因下游需求疲弱影響，平均售價比9月減少334美元/噸，全產品平均售價比9月增加38美元/噸。