漢克阿倫二世為世界大賽G3開球。（美聯社）

勇士在世界大賽G3完封太空人，差點賞給他們無安打比賽。23歲的先發投手安德森(Ian Anderson)主投5局76球沒有被敲安，成為百年來首位在世界大賽寫下5局無安打的菜鳥投手。前一位要追溯到1912年世界大賽G1，巨人隊投手泰茲羅(Jeff Tesreau)賞給紅襪5.1局無安打，但是他最後投滿7局，被打4分輸掉比賽。安德森此戰投滿5局就退場，牛棚投手接力完封太空人。

1912年也是大聯盟首次將ERA（自責分率）引為官方統計數據，成為評價投手戰力的重要指標（在此之前為非官方數據），第一個球季就是由泰茲羅的1.96自責分率稱霸國聯。傳奇投手賽揚(Cy Young)在1911年退休，1955年去世，隔年為了紀念他才創設了投手最高榮譽的賽揚獎。

安德森目前季後賽累積35.2局、1.26自責分率也極為優秀，他是在生涯前8場季後賽先發裡表現最好的投手之一，並肩退役名將克里夫李(Cliff Lee)。

此戰對於勇士球迷還有重大意義，開賽前他們特別紀念名人堂選手漢克阿倫(Hank Aaron)，他今年1月在接種疫苗之後去世，享壽86歲。漢克阿倫生涯效力勇士長達21年，勇士總教練史尼克(Brian Snitker)回憶當年漢克阿倫對他的關照（史尼克曾是勇士小聯盟球員），甚至現任太空人總教練貝克(Dusty Baker)也是漢克阿倫的徒弟，全場不分敵我共同向這位傳奇人物致敬。勇士弗里曼(Freddie Freeman)說：「我多麼希望漢克阿倫見到這一刻。」