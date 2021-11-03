MLB世界大賽來到第六戰，勇士賽前以3：2取得系列賽領先，離世界大賽冠軍僅一步之遙，上一次他們拿到世界大賽金盃是1995年，離現在已有26年之久，而今天他們以7：0打敗太空人，總算一嚐冠軍滋味，在例行賽僅拿下88勝的他們讓全世界跌破眼鏡，成為今年美國職棒最終王者。

此戰勇士不想夜長夢多，派出王牌左投佛里德(Max Fried)先發，上一場他投得並不好，希望能在今天討回顏面，而他也不負眾望繳出好表現，主投6局被敲4安打無失分，送出6次三振沒有保送，最後成功拿下本場比賽勝投，也是他本季季後賽第二勝。

太空人派賈西亞(Luis Garcia)應戰，但他慘遭「斧頭幫」無情炮擊，投2.2局被敲2安打、1支全壘打失掉3分，早早就被換下場，第3局面對勇士第二棒索勒(Jorge Soler)，他投出的83.4 mph切球遭逮中，被轟向左外野，而這一發全壘打就失了3分，損失慘重。

SOLER HAS LEFT THE BUILDING. pic.twitter.com/IOc5wXreRb — MLB (@MLB) November 3 2021

接著太空人換上雷利(Brooks Raley)，成功解決最後一個出局數，但下一任投手哈維爾(Cristian Javier)又遇到大麻煩，第5局2好2壞時遭史旺森(Dansby Swanson)再轟出2分炮，這是一顆94.6 mph四縫線快速球，被轟向左外野，勇士取得5：0絕對領先優勢。

The kid from Georgia is trying to win it #ForTheA! #WorldSeries pic.twitter.com/jdVIsxWMiD — MLB (@MLB) November 3 2021

而勇士看來鐵了心要在今天終結對手，第5局壘上有人時輪到強打一壘手弗里曼(Freddie Freeman)打擊，他本季季後賽有高達.291打擊率和.975攻擊指數，他忍到3壞球後仍果斷出棒，形成超深遠二壘安打，此時索勒啟動快腿直衝本壘，勇士再拿1分取得6：0領先。

第6局勇士延續攻勢，杜瓦(Adam Duvall)和歐比斯(Ozzie Albies)都擊出一壘安打攻佔一二壘，可惜接下來打者分別被三振、一壘刺殺，此局沒再繼續添分，不過已經逼太空人換到第5位投手。第7局弗里曼送出全場第3支全壘打，逮中史丹耐克(Ryne Stanek)85.5 mph滑球直攻中外野，7：0大幅領先。

接著勇士佛里德投完6局下場，換上左投馬茲克(Tyler Matzek)，他成功投完2局僅被敲1安打無失分，送出4次三振，最後9局下勇士派出威爾史密斯(Will Smith)關門，他遇到一點小亂流，遭到一壘安打，不過接下來連續製造飛球出局，然後造成一壘刺殺，成功幫助球隊拿下世界大賽冠軍！