韋藍德(Justin Verlander)準備要復出投球了，《紐約郵報》報導韋藍德本周在佛州自辦訓練，借用洋基訓練總監的場地，吸引多達15至20支球隊派人前往觀看，洋基和大都會當然也都派人前往。韋藍德投了25球，球速大約在時速94-97英里（151-156公里）。

經過去年9月的韌帶重建手術（Tommy John手術），韋藍德超過1年沒有投球，他今年38歲，狀態仍然相當不錯。前東家老虎隊也派人來關注，韋藍德現在是自由球員，同時有太空人給他的1年1840萬美元合格報價，可以選擇多留太空人1年或是投入自由市場尋求更長的合約。外界預估韋藍德還有2000萬美元年薪身價，他的老戰友薛爾瑟(Max Scherzer)同樣在自由市場，身價上看3000萬美元。

對於手術結果，韋藍德曾表示非常順利，「我達成了每一項指標，我感覺身體非常好，復原力很強，他們給我的醫療建議等同於22歲的人。」

韋藍德最近一場大聯盟比賽是在2020年7月下旬，這種手術通常需要更長時間復原，但大聯盟記者Joel Sherman預測韋藍德不會接受合格報價，而是投入自由市場。韋藍德2019年摘下美聯賽揚獎，該季他四縫線的平均時速為94.6英里，可以說他的手臂已經回復了大部分的力量。

老虎隊名將卡布瑞拉(Miguel Cabrera)今年季末兩度在網路喊話，希望韋藍德「回到你的家庭來吧！」另外也有人預測舊金山巨人會同時簽下韋藍德與薛爾瑟。