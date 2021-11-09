WTA年終總決賽明天（10日）起在墨西哥瓜達拉哈拉市展開對決，台灣好手謝淑薇與雙打搭擋、比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）持續聯手出擊，而謝淑薇本周再度重返世界第1，要帶著這份喜氣好好打拚。

謝淑薇將挑戰個人生涯第2座WTA年終賽雙打冠軍，不過行前有點辛苦，因為目前旅居在法國巴黎的她，申請簽證上遇到一點麻煩，她也在臉書粉專發文求救，在高爾夫好手潘政琮、台灣駐墨西哥辦事處及WTA官方協助下，總算順利通關、抵達瓜達拉哈拉。

謝淑薇分享自己此行辛苦的過程，表示班機在墨西哥當地時間凌晨3點半抵達，機場地勤告訴她將被遣返，最快搭乘晚上7點或11點的航班離境，等待過程中，謝淑薇收到台灣駐墨西哥辦事處消息，表示能替她擔保入境比賽，她才離開海關辦公室，她幽默道：「經過一個禮拜又三十多個小時，我終於抵達瓜達拉哈拉啦！昨天屁股黏在椅子上超過24小時，還好最後在WTA跟墨西哥台灣辦事處的幫忙下，不用被遣返回法國、得以入境。」

謝淑薇一一感謝幫助她的人及單位，因為有大家才能讓她順利參加WTA年終賽，過去她在2013年與中國大陸選手彭帥拿過女雙冠軍，2014年與彭帥獲亞軍，2019年和捷克搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）也是亞軍作收。