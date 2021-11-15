ATP 2021賽季年終總決賽在義大利圖靈開打，單打開幕戰，今年美網男單冠軍、俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev）展現強勢發球加上穩定的底線攻勢，以6比7（5）、6比3、6比4力克第一次打進年度封關戰的波蘭選手胡卡茲（Hubert Hurkacz）。

麥維德夫是年終賽衛冕者，此役雖然是從丟掉一盤開始追趕，但全場發出15記愛司球，且沒有面臨任何破發點，抱了今年溫布頓16強戰五盤大戰不敵胡卡茲的一箭之仇，賽後表示，雖然感覺場地打起來跟年終賽之前的場地倫敦O2體育場感覺很像，不過因為義大利圖靈空氣感覺更乾燥，所以球速感覺更快。

開打首日另一場單打，2018年年終賽冠軍、德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev）在7比6（7）、1比0領先時，義大利對手貝雷提尼（Matteo Berrettini）表情痛苦、宣布受傷退賽，讓比賽提前劃下句點。

貝雷提尼說：「比賽氣氛是我此生遇過最棒的，所以我現在感覺很難過，遇上了最不期望發生的憾事。」